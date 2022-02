Lazio, Luis Alberto: «Non ci siamo applicati, dobbiamo dimostrare di essere una grande squadra»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Serata da dimenticare per la Lazio di Luis Alberto eliminata dalla Coppa Italia dopo una prestazione incolore e deludente

Tocca anche a Luis Alberto commentare l’eliminazione della Lazio dalla Coppa Italia dopo la pesante sconfitta contro il Milan. Ecco le parole del centrocampista a Lazio Style Radio:

SQUADRA IN COSTRUZIONE – «Oggi non ci siamo applicati, siamo a febbraio e non possiamo più dire che siamo in costruzione. Lo diciamo da 6-7 mesi ma ora basta. Lo abbiamo dimostrato contro la Fiorentina, dovevamo stare più attenti sulle ripartenze del Milan ed essere più aggressivi. Dobbiamo dimostrare sempre di essere una grande squadra, non possiamo essere così altalenanti».