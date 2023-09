All’Olimpico, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra Lazio e Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All’Olimpico, Lazio e Monza si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.

Lazio-Monza 1-0: sintesi e moviola

1′ – calcio d’inizio.

7′ – Zaccagni trova il fondo e poi si accentra puntando il portiere: Di Gregorio in uscita lo chiude.

8′ – Primo pallone per Colpani, che però non trova lo specchio della porta e calcia alto.

10′ – Rigore per la Lazio: Zaccagni punta Ciurria che lo trascina giù.

12′ – GOL LAZIO – Dal dischetto Immobile che non sbaglia!

17′ – Bella azione del Monza che cerca il pareggio, tap in di Dany Mota, ma era in offside.

23′ – Kyryakoupulos mette in mezzo per Ciurria che svetta in terzo tempo ma spedisce a lato.

36′ – GOL MONZA – Il Monza trova il pareggio: azione che si sviluppa sulla destra, cross sul secondo palo dove c’è Gagliardini che di prima intenzione segna.

39′ – Lazio in avanti. Marusic crossa al centro dove svetta Marì che allontana. Luis Alberto si lamenta per una trattenuta subita all’interno dell’area avversaria.

45′ – Un minuto di recupero

45′ – Ciurria trova ancora il fondo e crossa in mezzo: Dani Mota ci prova in incornata, ma non trova la porta.

45′ + 1′ – Fine primo tempo.

46′ – INIZIO SECONDO TEMPO

50′ – Gagliardini di riprova dal limite, questa volta il pallone finisce di poco a lato.

54′ – Luis Alberto ci prova dalla distanza, servito da Zaccagni: conclusione che esce di poco a lato del palo.

57′ – Palo di Immobile! Errore in uscita del Monza che permette all’attaccante della Lazio di andare al tiro da dentro l’area: Di Gregorio forse sfiora e allunga sul palo.

Migliore in campo: a fine partita

Lazio-Monza 1-0: risultato e tabellino

12′ Immobile rig., 36′ Gagliardini

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksens, Immobile, Zaccagni All. Maurizio Sarri

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Marì, Carboni; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani; Mota, Colombo All. Raffaele Palladino