Lazio, niente Romero alla ripresa? Dipende dal ct Mascherano

Il campionato sudamericano under 20 potrebbe costringere la Lazio a fare a meno del giovane Luka Romero per tre settimane

La prima parte di stagione della Lazio ha consacrato un Luka Romero ormai entrato a pieno titolo nelle rotazioni di Sarri per l’attacco. Il gol decisivo contro il Monza e la titolarità nell’ultima gara contro la Juventus allo Stadium ne sono una perfetta testimonianza.

Tuttavia, come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana, la Lazio potrebbe fare a meno del ragazzo dal 19 gennaio al 12 febbraio, un periodo molto intenso per i biancocelesti tra campionato, Coppa Italia e Conference League. Il motivo? La partenza del Campionato Sudamericano Under-20, con l’Argentina di Mascherano che potrebbe chiamare proprio il 18enne esterno. Non essendo un torneo FIFA Romero non sarebbe comunque obbligato a rispondere alla chiamata. La situazione tuttavia potrebbe riproporsi a fine stagione. Il 20 maggio infatti scatta il Mondale U-20. Sarri potrebbe non avere Romero per il rush finale dell’annata.

