Lazio, occhi su Cornet: folta concorrenza per l’esterno del Lione

La Lazio si è inserita nella corsa a Maxwel Cornet: l’esterno del Lione è seguito da numerosi club europei

Una Champions League vissuta da protagonista, una stagione coi fiocchi, un interprete importante. Dalla Francia diversi quotidiani sportivi non parlano più solo di Borussia Dortmund quando si riferiscono a Maxwel Cornet, esterno del Lione fresco di gol al Manchester City. Il quinto di sinistra che nei Cityzens ha la vittima preferita negli ultimi anni sarebbe perfetto per lo scacchiere di Inzaghi, e da Lione si sta parlando di un sondaggio di Roma e Lazio.

Si tratterebbe di un nome prestigioso e di un investimento importante per la Lazio, in Francia evidenziano come il calciatore per motivi tattici sarebbe più utile ai biancocelesti che ai giallorossi, ma Fonseca avrebbe spinto la nuova proprietà ad avviare i primi contatti con il club allenato da Rudi Garcia. Ad oggi Fares per la Lazio è praticamente una certezza, ma coi problemi di Lulic è possibile che arrivi un altro esterno. Il ventitreenne ivoriano nasce come esterno d’attacco, può giocare sia in avanti che a tutta fascia.