Inter Rinnovo Lautaro, accordo raggiunto sui bonus: ecco quando firma

Inter, trovata l’intesa con Lautaro Martinez per il rinnovo: ecco quanto prenderà con il nuovo contratto e quando firmerà

La Gazzetta dello Sport conferma quanto emerso già nella giornata di ieri: l’accordo tra Lautaro Martinez e l’Inter per il rinnovo di contratto fino al 2029 è ormai totale. Dopo il sì a parole, ieri è arrivata anche la stretta di mano tra i dirigenti nerazzurri e Alejandro Camano, procuratore del capitano. Nove milioni di euro più bonus, calcolabili in non meno di un milione, anche se la cifra può salire ancora di più in base agli obiettivi sportivi raggiunti. E allora sì, un primo brindisi può già essere fatto. Tanto che lo stesso Lautaro, dagli Usa dove è in ritiro con l’Argentina aspettando la Coppa America, ieri ha applaudito a distanza.

Lautaro è stato accontentato: aveva chiesto di trovare un accordo prima del via della Coppa America e così è stato. Ma Lautaro si è anche… accontentato, verbo difficile da maneggiare di fronte a certe cifre, eppure logico se la richiesta di stipendio a un certo punto era arrivata a 12 milioni di euro netti a stagione. «Lui è molto felice – le parole di Camano sul suo assistito -. La sua volontà è stata decisiva per l’accordo, questo è sicuro». Anche perché un Lautaro senza rinnovo e dunque potenzialmente sul mercato avrebbe scatenato gli interessi dell’Europa che conta. E perché avrebbe anche cambiato il segno dell’estate nerazzurra. La firma e il relativo annuncio sono attesi entro la fine di giugno.

