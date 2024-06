Italia, le condizioni di Nicolò Barella alla vigilia del debutto degli Azzurri agli Europei: il centrocampista sta meglio, ma…

Domani sera inizia l’Europeo dell’Italia con la sfida all’Albania e in casa Azzurri tiene banco il nodo Barella. Il centrocampista dell’Inter ieri si è allenato con il resto del gruppo e quindi, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, sta bene e potrebbe essere titolare.

Lui freme per esserci al debutto, ma allo stesso tempo non vuole forzare il rientro per poi riacutizzare i fastidi fisici: deciderà lui se se la sente di giocare. In caso di risposta negativa Spalletti prepara Cristante al fianco di Jorginho, mentre sfuma la suggestione Fagioli, alle prese con un fastidio al ginocchio. Gli altri dubbi per Spalletti sono in difesa, dove Mancini insidia il posto di Buongiorno e sulla corsia esterna con il ballottaggio Pellegrini-Cambiaso.