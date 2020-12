Marco Parolo commenta la sconfitta della Lazio contro il Verona. Ecco le dichiarazioni del centrocampista biancoceleste a gine gara

Marco Parolo ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la sconfitta con il Verona.

«Si poteva fare meglio ma dobbiamo guardare avanti. Manca la vittoria all’Olimpico, ma non esiste più casa e fuori casa, lo stadio non influenza più senza tifosi. Questo rende tutto più equilibrato, tutte possono fare punti con tutti. Oggi gli episodi sono stati negativi dalla nostra parte. Il gol di Tameze? Con l’ausilio del VAR bisognerebbe andare a vedere gli episodi, perchè non farlo? Però non abbiamo perso per questo».