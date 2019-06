Lazio, Pedro Neto ad un passo dal Benfica: i dettagli

Lazio, Pedro Neto ad un passo dal Benfica. Il giovane portoghese potrebbe partire dietro il corrispettivo di 17 milioni

Solo sprazzi di bel calcio e niente più. Pochi minuti per Pedro Neto che con la Lazio non è riuscito a ritagliarsi uno spazio nel palco biancoceleste. Tanta la curiosità per il giovane talento portoghese, ma Simone Inzaghi gli ha concesso di assaggiare il calcio dei grandi solo per qualche ritaglio di partita. Non abbastanza per diventare fondamentale, ma sufficienti per far capire che il ragazzo può davvero soddisfare tutte le attese di giovane promessa. Arrivato a Roma grazie al procuratore Jorge Mendes, ora sembra destinato ad altri lidi.

Pedro Neto al Benfica: i dettagli

A puntare l’attaccante è soprattutto il Benfica. Come riportato da A Bola, infatti, il club lusitano sarebbe pronto a versare nelle casse della Lazio 17 milioni e l’operazione sarebbe seguita direttamente da Mendes. Al diciannovenne andrebbe un contratto di cinque anni con clausola rescissoria di 100 milioni. Nell’affare, potrebbe rientrare anche il compagno Bruno Jordao – arrivato nella Capitale insieme a Neto – anche se per lui la fumata bianca non sembra così vicina.