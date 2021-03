Lazio Primavera, Menichini: «L’anima di Daniel Guerini è con noi nello spogliatoio»

Le parole commosse del tecnico della Lazio Primavera, Leonardo Menichini, nel ricordo di Daniel Guerini, scomparso prematuramente

La Lazio piange il giovane Daniel Guerini, scomparso in un incidente stradale nella serata di ieri. Dalla società, ai giocatori biancocelesti e ai suoi compagni di squadra, in tanti hanno avuto un pensiero. Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto chi forse lo conosceva meglio calcisticamente, il mister Leonardo Menichini. Queste le sue parole:

«La sua anima è ancora con noi nello spogliatoio, è struggente pensare di averlo allenato fino a ieri. Potete immaginare cosa stiamo passando in questo momento, sappiamo che ci darà una mano anche da lassù. Daniel era una persona allegra, scherzosa, mai fuori posto, si stava ritagliando il suo spazio in squadra, era un buonissimo giocatore. Il mio pensiero va ai familiari, le mie condoglianze vanno a loro e ai genitori dell’altro ragazzo scomparso. Questa ferita non si potrà mai rimarginare. Ricordare i suoi sorrisi ci permetterà di onorarlo, ricordarlo, e ci darà una spinta maggiore, anche oltre le nostre possibilità. Daniel è qui con noi».