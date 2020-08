Lazio Reina, visite mediche in corso: a breve la firma sul contratto – VIDEO

Lazio Reina, visite mediche in corso: a breve la firma sul contratto, ma ormai lo spagnolo è un nuovo giocatore biancoceleste

Pepe Reina è un nuovo giocatore della Lazio. Manca soltanto l’ufficialità, ma il portiere spagnolo ex Napoli e Milan è arrivato alla clinica Paideia per effettuare le visite mediche di rito.

Dopo aver effettuato i test fisici, il giocatore si recherà in sede per la firma sul contratto ed iniziare così la nuova avventura in maglia biancazzurra. Nei prossimi giorni si unirà ai nuovi compagni.