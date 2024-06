Ristrutturazione stadio Como, ecco il PIANO della società lombarda per la SERIE A 2023/2024

Ristrutturazione stadio Como, ecco quale potrebbe essere il piano della società lombarda per quanto concerne i lavori

Secondo quanto riportato da La Provincia, il Como ha in mente un piano ben preciso per la ristrutturazione dello stadio Sinigaglia in vista della prossima stagione di Serie A.

Il cantiere riguarderebbe principalmente i distinti con tanto di seggiolini completamente nuovi, con la società che addirittura potrebbe far partire i lavori settimana prossima in modo da poter anticipare la tabella di marcia.