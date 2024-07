Lazio, Rovella: «Ecco perché questo sarà un ANNO IMPORTANTE per me. Immobile è una leggenda»

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Nicolò Rovella ha parlato di vari argomenti riguardanti la Lazio e il mondo biancoceleste

ADDIO IMMOBILE – «Abbiamo perso tre campioni, ma ora dobbiamo pensare al lavoro, a diventare una squadra, a fare gruppo. La coesione può farci crescere. Immobile? Ho avuto la fortuna di stare con Ciro per un anno e da lui ho imparato tanto, mi sarebbe piaciuto averlo ancora qui, è andata così, fa parte della storia della Lazio. Ora però tocca a noi giovani avviare un altro ciclo vincente. Andare oltre senza dimenticare quanto ha fatto chi è diventato leggenda».

ANNO IMPORTANTE – «Per me sarà un anno importante. Nella scorsa stagione sono stato frenato dalla pubalgia. Ora spero di giocare il più possibile e aiutare la Lazio. Cerco il primo gol in biancoceleste. Vorrei farlo sotto la Curva Nord, al debutto in campionato contro il Venezia. E poi mi piacerebbe ripetermi nel derby.Rigorista? Sì, ora che non c’è più Ciro… Prima non potevo neanche pensarci. Sui calci piazzati so farmi valere».