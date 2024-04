Lazio Salernitana, la reazione dei tifosi al gol di Felipe Anderson

Felipe Anderson ha sbloccato la sfida tra Lazio e Salernitana con un bel sinistro dopo una finta in area. Ecco la reazione del pubblico

Lazio Salernitana, minuto sette: Felipe Anderson porta in vantaggio i biancocelesti con una bella rete che prima fa gioire ed esultare i tifosi capitolini e poi, consapevoli del futuro scritto del brasiliano, hanno cominciato a fischiare.

Lo speaker dell’Olimpico ha urlato il nome, in attesa del tradizionale cognome urlato, ma invece di sentire “Anderson” ha ricevuto tanti fischi dalla Curva Nord. Insomma, quasi un separato in casa per i tifosi.