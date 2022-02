Lazio, Sarri: «Diamo del nostro meglio senza impegni nel mezzo. Mercato? Dico questo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato dopo il netto successo dei biancocelesti ai danni della Fiorentina

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Fiorentina-Lazio. Queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio.

PRESTAZIONE – «Bisogna rispettare le caratteristiche dei giocatori e noi siamo bravi a ripartire. Oggi mi è piaciuta la personalità e la capacità di palleggio. Penso che la palla scottasse».

IMPEGNI RAVVICINATI – «Non è un caso che diamo il nostro meglio senza impegni infrasettimanali. A volta abbiamo fatto la terza partita dopo una sessantina di ore. Questo ci ha portato sicuramente a pagare qualcosa».

CARATTERISTICHE – «Non sono così integralista come si dice. Questa squadra ha un centravanti che fa 30 gol a stagione. Quindi bisogna partire da questo. Poi oggi ho visto anche molte cose che proviamo in allenamento».

DIFESA – «Ramos è quello che più portato a certe letture. Patric mi sta sorprendendo. Sta facendo partite di lettura e di reparto. La strada intrapresa può essere quella giusta».

MERCATO – «Di sicuro è stato giusto mandare dei giocatori a giocare per non appesantire lo spogliatoio. Il mercato ora è chiuso. Vedo i ragazzi in grande crescita, anche se tutti viene valutato in base ai risultati. Mi diverto durante gli allenamenti. Ora avremo un tour e sarà difficile lavorare. Le sensazioni erano e restano positive».