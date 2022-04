Lazio, Sarri: «Mai perso lucidità. Acerbi? Non è una rivincita per questo»

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Spezia-Lazio: queste le dichiarazioni del tecnico dopo il successo in rimonta

MATCH – «Abbiamo fatto un’ottima partita dove abbiamo costruito tantissimo. Abbiamo fatto errori, siamo andati sotto tre volte e non abbiamo perso ordine e lucidità. Metterci dentro errori così contro avversari più forti è difficile da rimontare».

ACERBI – «Rivincita no, mi dispiace che ci sia questa strana situazione con il giocatore. In allenamento ce la mette tutta, mi dispiace per lui. Ha avuto dei problemi ma sta facendo una buona stagione».

COME DIFENDERE ACERBI – «L’unico modo per proteggerlo è parlarne il meno possibile e far vedere dentro al gruppo che non è cambiato nulla. Spero che sia una protesta passeggera e poi finisca tutto».

CONFRONTO CON INZAGHI – «Meno punti ma più gol fatti e meno subiti? Sempre difficile valutare queste situazioni. Questo campionato è più difficile dello scorso, le squadre di media classifica sono più forti. Il livello medio si è elevato, basta vedere la classifica, tutte hanno fatto qualche punto in meno».

CONTROPIEDI PRESI – «Stasera abbiamo preso due gol su palla ferma e un contropiede che abbiamo lanciato noi. Ce li siamo fatti da soli. Se ti devo parlare della partita ti dico che abbiamo commesso degli errori».

