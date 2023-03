Lazio, Sarri pesca il vice Immobile nella primavera

Diego Gonzales, calciatore della primavera della Lazio, si è allenato con la prima squadra: Sarri lo vede come possibile vice Immobile

In casa Lazio si lavora per trovare una soluzione, anche interna al problema dell’assenza di un vice Immobile.

Come riporta Il Messaggero, nella disperazione ieri Sarri ha chiamato e osservato in prima squadra il baby della Primavera Diego Gonzalez, non ha altre carte in mano.

