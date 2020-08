Lazio, Strakosha accoglie Reina: «Cercherò di rubargli qualche segreto»

Thomas Strakosha ha parlato dell’arrivo di Pepe Reina alla Lazio

Thomas Strakosha, portiere della Lazio, ai microfoni della radio ufficiale del club ha parlato dell’arrivo di Pepe Reina in biancoceleste.

REINA – «Sono felice del suo arrivo, ha un’esperienza incredibile ed è una persona positiva. Cercherò di rubargli qualche segreto in allenamento, è uno dei portieri più forti della storia, mi aiuterà a migliorare. Anche Peruzzi mi aiuta spesso, dandomi consigli e serenità».

RITIRO – «Siamo felici di essere qui ad Auronzo in ritiro, stiamo lavorando bene anche se purtroppo è un ritiro anomalo causa Covid e non possiamo stare vicini ai nostri tifosi. Ogni anno aggiungiamo un qualcosa in più, c’è un ottimo atteggiamento da parte di tutta la rosa, con la giusta voglia di lavorare».