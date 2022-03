Lazio, Tare: «Derby che vale per la classifica, a Sarri serve tempo. Il mio futuro...»

Igli Tare ha parlato nel pre partita di Roma Lazio: queste le dichiarazioni del direttore sportivo del club biancoceleste

PERCORSO LAZIO – «Questo derby è una partita che non si gioca, ma si deve vincere. Vuol dire tanto per la classifica e quanto fatto in questi ultimi mesi. Chi vive a Roma sa che è un campionato a sè, l’abbiamo mìpreparata al meglio e siamo concentrati. Ormai sono romano e laziale adottato, ne abbiamo vissuti tanti e ogni volta è un’emozione. Sappiamo cosa significa vincere e cosa porta per il rush finale di campionato».

FUTURO DEL DS ALLA LAZIO – «I tifosi possono stare tranquilli».

COSA MANCA – «Secondo me non manca tanto, abbiamo fatto una scelta a inizio anno e che abbiamo spiegato per diversi mesi. Serve tempo a Sarri e alla squadra e questo tempo è arrivato con ritardo rispetto a quanto pensavamo. Si vede adesso la sua mano, la squadra ha ssimilato il suo calcio. Siamo distaccati da quattro davanti, ma a livello di gioco lo avevamo preso in considerazione. Adesso cerchiamo di giocare queste ultime 9 finale, poi tireremo le somme, ma questa squadra ha grandi prospettive».

