Igli Tare risponde alle domande sul possibile addio di Inzaghi alla Lazio per andare alla Juventus. L’opinion del ds biancoceleste

Il ds della Lazio Tare commenta il possibile approdo di Inzaghi alla Juventus ai microfoni di Sky Sport.

Ecco le sue parole:«Interesse della Juventus per Inzaghi? Non sono io che devo rispondere. Noi speriamo che resti, come ha fatto da 20 anni a questa parte. In entrambi i casi saremo felici per lui. Nei prossimi giorni ci riuniremo e prenderemo una decisione».