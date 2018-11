I tifosi laziali, nella sfida contro il Sassuolo, hanno ricordato Gabriele Sandri, ragazzo scomparso 11 anni fa

Grande gesto da parte dei tifosi della Lazio che, in occasione della partita contro il Sassuolo, hanno ricordato Gabriele Sandri. Era l’11 novembre di 11 fa quando “Gabbo” è mancato per colpa di una sparatoria fatta dalla polizia a seguito di alcuni scontri tra tifoserie calcistiche avvenute sull’Autostrada A1 Milano-Napoli. Quest’oggi al Mapei Stadium, i tifosi della Lazio hanno sventolato un bandierone con il suo volto e, nella ripresa, hanno alzato la foto di Gabriele con in mano uno striscione che recita: «Gabriele vive per sempre nei nostri cuori». All’applauso si sono uniti anche i tifosi del Sassuolo.

