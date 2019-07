Lazio, visite mediche per Vavro: è il nuovo colpo di Tare

Visite mediche per Denis Vavro, nuovo difensore della Lazio. Centrale classe ’96, arriverà dal Copenhagen

La Lazio sta per tesserare Denis Vavro. Il difensore slovacco lascerà il Copenhagen per vestire la maglia biancocelesti ed è arrivato alla clinica Paideia per le visite mediche. Altro colpo firmato dal direttore sportivo Igli Tare.

Il giocatore si legherà con un contratto di quattro anni al club della Capitale. Affare chiuso ieri, al termine di un lungo incontro tra i dirigenti laziali e gli agenti del difensore classe ’96.

