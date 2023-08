Lazio, Zaccagni: «Sarri mi ha cambiato. Ricordo quel gol nel derby...»

Mattia Zaccagni, esterno della Lazio, ha così parlato in un’intervista ai canali ufficiali biancocelesti.

DERBY – Il gol nel derby? Quel gol ce l’ho benissimo in mente. Ogni tanto su qualche social mi esce, i tifosi quando mi incontrano mi ringraziano ancora per quel gol. Sono emozioni che mi porto dentro e che rivivo ogni giorno. La partita perfetta? Un anno fa avevo detto Verona Cittadella, ora va cambiata. Quest’anno ce ne sono state parecchie, però il derby è qualcosa che ti rimarrà per tutta la vita