Lazzari Lazio, De Martino annuncia: «Manca solo l’ufficialità»

Stefano De Martino, direttore della comunicazione della Lazio, è intervenuto per parlare dell’arrivo di Manuel Lazzari dalla Lazio

Intervistato ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 FM, il direttore della comunicazione dei biancocelesti, Stefano De Martino, ha commentato l’arrivo di Manuel Lazzari dalla Spal.

Ecco le sue parole: «La Lazio sta lavorando non solo con la SPAL, ma anche con altre realtà e sono giorni molto importanti essendoci tante cose sul tavolo. Per quanto riguarda l’amico Manuel Lazzari… Amico per l’ambiente laziale, si intende, ha dimostrato il suo valore ed è stato cercato da tante squadre. È un ottimo profilo ed è appetito da tanti club di valore. Manca solo l’ufficialità».