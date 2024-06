Ravezzani duro con Leao: «Deve capire una cosa; il talento non basta senza determinazione»

Le parole di Fabio Ravezzani su Rafael Leao dopo la simulazione che gli è costata il giallo, squalifica e forse il posto da titolare

Rafael Leao è stato uno dei peggiori in campo in Turchia-Portogallo: il portoghese del Milan ha ricevuto un giallo per simulazione che ha portato alla squalifica per la prossima gara. Inoltre è stato sostituito all’intervallo da Martinez e adesso rischia di perdere il posto da titolare. Di seguito le parole di Fabio Ravezzani.

«Leao ancora sostituito, ancora ammonito per simulazione: salterà la prossima partita e rischia di perdere il posto. Deve capire che il suo momento è adesso. Non basta il talento, serve la voglia feroce. Perché il talento è nulla se manca la determinazione».