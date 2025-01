Leao Milan, il portoghese salta il derby di Supercoppa Italiana? La novità sulle sue condizioni

Leao Milan, il portoghese non ci sarà nel derby di Supercoppa Italiana? La novità e le ultime sulle condizioni del portoghese

E’ stata una serata memorabile ieri per il nuovo Milan di Conceição, che in Supercoppa Italiana è riuscito a vincere in rimonta contro la Juventus di Thiago Motta, guadagnandosi un posto in finale contro l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, il giorno prima invece, hanno battuto l’Atalanta di Gasperini per 2-0 e ora vogliono conquistare un altro trofeo proprio nel derby di Milano che si giocherò a Rhyad. I rossoneri valutano tutte le assenze, tra cui quella di Rafael Leao, fuori per un’elongazione al flessore. La sua presenza contro i nerazzurri resta in dubbio, secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X:

Rafael Leão non è pronto per partire titolare in finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter.



Il portoghese andrà in panchina ed eventualmente può subentrare a partita in corso. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 4, 2025

