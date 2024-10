Leao Milan, Ibrahimovic scende in campo a Milanello! Confronto serrato, ecco la situazione

Leao Milan, Zlatan Ibrahimovic scende in campo a Milanello in prima persona! Confronto serrato con il portoghese, la situazione

Secondo quanto svelato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan tutti stanno seguendo con grande attenzione l’evoluzione della vicenda Leao, in particolare Zlatan Ibrahimovic.

Leao è senza dubbio un patrimonio del club rossonero ed è per questo motivo che anche il club non vuole demordere nei suoi confronti. La rosea oggi riporta anche che nei giorni scorsi Zlatan Ibrahimovic ha parlato con Rafa, quasi da fratello maggiore e lo ha “confessato”. Il club chiede al numero 10 di reagire, di essere più attivo in campo e fase difensiva.