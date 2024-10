Milan, fuori Leao e si vince: come è stata la sua partita? Le pagelle

Le pagelle di Leao: come è andata la sua partita? La sua sostituzione è correlata al miglioramento della squadra o è solo una coincidenza?

Dal cambio di Leao al gol del 2-1 del Milan – su assist del suo sostituto Okafor – passano pochi secondi. Con la sua uscita i rossoneri trovano la prima vittoria in Champions League: si tratta di una coincidenza oppure l’uscita del portoghese, in un momento delicato della stagione per lui, è correlata al miglioramento della squadra? Ecco cosa dicono le pagelle sui quotidiani.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6 – «Non male, con due accelerazioni scompiglia la difesa del Bruges, specie con la traversata da sinistra al centro che porta Pulisic al tiro. Non benissimo, però. Non incide abbastanza. Leao sempre a metà della sua grandezza».

TUTTOSPORT 6 – «Torna titolare e manda in confusione Seys, puntandolo sempre. Suo l’assist per la conclusione di Pulisic respinta da Mignolet. Nel secondo tempo capita lo stesso con Sabbe, poi Fonseca lo richiama e Okafor…».

CORRIERE DELLA SERA 5.5 – «Dopo la panchina punitiva con l’Udinese, mostra meno pause del solito ma gli sprazzi di gioco non sono sufficienti. Sostituito».