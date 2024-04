Lecce, Baroni: «Hjulmand aveva mostrato doti incredibili»

d

Marco Baroni, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato ad A Bola, quotidiano portoghese, di Morten Hjulmand. L’attuale giocatore dello Sporting Lisbona è stato titolare nel Lecce proprio di Baroni la scorso stagione.

HJULMAND – «Ho seguito la sua crescita a Lisbona. Quando ne ho la possibilità guardo le partite dei giocatori che ho allenato per vedere come giocano nel nuovo club. Hjulmand sta facendo molto bene in un club importante e storico come lo Sporting, per di più in un ruolo delicato, ma questo non mi sorprende perché è un grande professionista e un grande lavoratore».

LECCE – «A Lecce ha mostrato doti incredibili in fase difensiva, ora però può essere pericoloso in fase offensiva. Senza dubbio è un passo importante per diventare un centrocampista completo e affermarsi a livello europeo. Si è adattato molto bene. Come ho detto è molto forte in fase difensiva, un giocatore molto intelligente che capisce dove può arrivare la palla e ci arriva lui prima degli altri, è molto coraggioso e ruba tanti palloni. A Lecce giocava con il 4-3-3, ma recuperava sempre tanti palloni»

QUALITA’ – «Sono difensive, lui è intelligente e capisce molto velocemente le diverse situazioni della partita, è molto pressante e forte fisicamente. Con l’esperienza che acquisisci a livello europeo inizi a migliorare, apprendi cose nuove e migliorano anche i tuoi punti di forza. Se può diventare capitano dello Sporting? Certo, ha personalità ed etica del lavoro, è un esempio anche fuori dal campo»