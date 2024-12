Baschirotto: «Giampaolo appena arrivato ci ha chiesto queste cose. Bove? Abbiamo provato sconforto perché...»

Baschirotto, difensore e capitano del Lecce, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra Giampaolo, Bove e gli obiettivi

Ad Antenna Sud, il difensore e capitano del Lecce Baschirotto ha voluto rilasciare qualche dichiarazione. Ecco le sue parole.

LE PAROLE –«Bove? Abbiamo provato sconforto perché questo va oltre i colori della maglia. Quando succedono certe cose si pensa subito alla persona che c’è dietro. È capitato a tanti altri e si spera sempre che non succeda più. Dispiace molto. Il calcio ti mette davanti a un’opportunità ogni settimana per dimostrare, quella è stata già archiviata. Bisogna pensare al presente, né al passato, né al futuro, così si può ottenere grandi obiettivi. Giampaolo? È molto meticoloso, ha molte idee di gioco, racchiuderle in così poco tempo è difficile. Giorno dopo giorno, provando e riprovando, si riescono a mettere in pratica le cose, ma farlo velocemente non è semplice. Lui ci chiede personalità, che dobbiamo mettere in campo, assumendosi anche dei rischi. Producendo gioco si possono creare più situazioni offensive e cerchiamo di mettere in pratica i suoi consigli».