Lecce-Bologna, Di Francesco mastica amaro: «Quando non riesci a vincere queste gare non le devi perdere»

Il tecnico giallorosso ha analizzato il ko del Via del Mare contro il Bologna: focus sulla prestazione, sul possibile rigore su Esteban, sull’infortunio di Ilic e sulla crescita di Fatah

Il Lecce cade al Via del Mare contro il Bologna, nella gara valida per la sesta giornata di Serie A. La squadra di Eusebio Di Francesco è stata battuta 2-1 dai rossoblù, che hanno trovato le reti con Orsolini ed Enem, conquistando così il primo successo stagionale in campionato. Ai giallorossi non è bastato il gol di Fatah, uno dei profili più interessanti della serata salentina.

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Per il Lecce si tratta di una sconfitta pesante, soprattutto per il modo in cui è maturata. La formazione giallorossa, reduce dal ko contro il Milan prima della sosta per le nazionali, cercava punti importanti per muovere la classifica e dare continuità al proprio percorso. Il risultato lascia invece la squadra ferma a quota 6 punti, con la quarta sconfitta stagionale da digerire.

Lecce-Bologna, Di Francesco analizza la partita

Al termine dell’incontro, Di Francesco è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi giocatori e il risultato finale.

LA PRESTAZIONE DEL LECCE – «Potevamo far meglio nel primo tempo, ogni volta che sfido Orsolini fa gol bellissimi. La prestazione dei ragazzi è stata ottima ma bisogna capire che quando non riesci a vincere queste gare non le devi perdere. Rigore su Esteban? Non riesco più a capire quando è fallo e quando non lo è, ai miei dico sempre di non andare giù».

Il tecnico giallorosso ha quindi sottolineato il rammarico per una partita che il Lecce avrebbe potuto gestire diversamente, soprattutto nei momenti decisivi.

Lecce, allarme Ilic e fiducia nei giovani

Di Francesco ha poi fatto il punto sulle condizioni di Ilic, uscito con un problema fisico, e sui singoli che hanno dato segnali positivi durante la gara.

ILIC, ESTEBAN E FATAH – «Ilic ha sentito un problemino quando ha calciato, farà gli esami nei prossimi giorni. Spero non sia nulla di grave perché Ivan alza il livello di questa squadra. Ngom al suo posto è entrato bene. Esteban è un ragazzo che dà l’anima e può crescere. Fatah ha talento, deve migliorare nelle scelte. Sugli esterni abbiamo bisogno di calciatori come lui».

Il Lecce riparte dunque da una prestazione giudicata positiva dal proprio allenatore, ma anche dalla necessità di trasformare le buone prove in punti. Per Di Francesco, la strada passa dalla crescita dei giovani e da una maggiore concretezza nei momenti chiave.