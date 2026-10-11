Pagelle Lecce Bologna: Cambiaghi e Orsolini trascinano Palladino, Pessina flop. I VOTI

Pagelle Lecce Bologna: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 6ª giornata di Serie A 2026/27
Pagelle Lecce Bologna: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 6ª giornata di Serie A 2026/27
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Il Bologna trova finalmente la prima vittoria del suo campionato battendo 1-2 il Lecce al Via del Mare, nella sfida valida per la sesta giornata di Serie A. La squadra di Raffaele Palladino torna a casa con tre punti pesanti, fondamentali per provare a cambiare passo dopo un avvio complesso.
Tra i migliori in campo spiccano Cambiaghi, autore di due assist, e Orsolini, tornato decisivo con una giocata di qualità. Nel Lecce buona prova di Siebert, mentre tra i meno brillanti figura Pessina, protagonista negativo in occasione del gol giallorosso.
Pagelle Lecce: i voti dei giallorossi
Falcone 6,5
Danilo Veiga 6,5
Siebert 7
Tiago Gabriel 6
Gallo 5,5
Coulibaly 6
Ilic 5,5
Ngom 6,5
Maleh 5,5
Gandelman s.v.
Perotti 5
N’Dri 6,5
Esteban 5
Geubbels 6
Fatah 6
Monteiro s.v.
Pagelle Bologna: i voti dei rossoblù
Pessina 5
Darmian 5,5
Casale 6,5
Heggem 6
Helland 6
Zortea 6
Ferguson 6
Pobega 6
El Azzouzi 5,5
Miranda 6,5
Alhassane s.v.
Orsolini 7
Cambiaghi 7
Bernardeschi s.v.
Piccoli 6
Enem 6,5
Il Bologna riparte quindi da una vittoria pesante e da alcune prestazioni individuali di alto livello, mentre il Lecce resta con il rammarico di una gara persa davanti al proprio pubblico nonostante il gol di Fatah.