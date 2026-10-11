 Pagelle Lecce Bologna: Cambiaghi e Orsolini trascinano Palladino, Pessina flop. I VOTI
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Pagelle Lecce Bologna: Cambiaghi e Orsolini trascinano Palladino, Pessina flop. I VOTI

Redazione CalcioNews24
Published 1 ora fa il 11 Ottobre 2026
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Orsolini

Pagelle Lecce Bologna: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 6ª giornata di Serie A 2026/27

Pagelle Lecce Bologna: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 6ª giornata di Serie A 2026/27

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Il Bologna trova finalmente la prima vittoria del suo campionato battendo 1-2 il Lecce al Via del Mare, nella sfida valida per la sesta giornata di Serie A. La squadra di Raffaele Palladino torna a casa con tre punti pesanti, fondamentali per provare a cambiare passo dopo un avvio complesso.

Tra i migliori in campo spiccano Cambiaghi, autore di due assist, e Orsolini, tornato decisivo con una giocata di qualità. Nel Lecce buona prova di Siebert, mentre tra i meno brillanti figura Pessina, protagonista negativo in occasione del gol giallorosso.

Pagelle Lecce: i voti dei giallorossi

Falcone 6,5

Danilo Veiga 6,5

Siebert 7

Tiago Gabriel 6

Gallo 5,5

Coulibaly 6

Ilic 5,5

Ngom 6,5

Maleh 5,5

Gandelman s.v.

Perotti 5

N’Dri 6,5

Esteban 5

Geubbels 6

Fatah 6

Monteiro s.v.

Pagelle Bologna: i voti dei rossoblù

Pessina 5

Darmian 5,5

Casale 6,5

Heggem 6

Helland 6

Zortea 6

Ferguson 6

Pobega 6

El Azzouzi 5,5

Miranda 6,5

Alhassane s.v.

Orsolini 7

Cambiaghi 7

Bernardeschi s.v.

Piccoli 6

Enem 6,5

Il Bologna riparte quindi da una vittoria pesante e da alcune prestazioni individuali di alto livello, mentre il Lecce resta con il rammarico di una gara persa davanti al proprio pubblico nonostante il gol di Fatah.

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