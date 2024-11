Lecce, Delneri su Giampaolo: «Dovrà risollevare una situazione difficile. Sullo Scudetto...»

Lecce, l’ex allenatore della Juve Gigi Delneri, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sull’arrivo di Giampaolo in Puglia

Al Messaggero Veneto, l’ex tecnico bianconero Gigi Delneri, ha voluto parlare del Lecce e dell’arrivo di Giampaolo.

LE PAROLE – «Per i bianconeri il prossimo sarà il ciclo della verità, dunque capiremo le ambizioni dell’Udinese. Non devono pensare di fare un sol boccone delle avversarie, in partite come le prossime devi andare a stanare gli altri. Giampaolo in giallorosso? Ha idee diverse dal suo predecessore, anche se per lui la vedo difficile. In zona Scudetto c’è una bella mischia, anche il Milan può tornarci. Se non si sgretola qualcuna, vedo favorite Napoli, Inter e Juventus. L’Atalanta non ancora».