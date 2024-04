Lecce, Dorgu: «Ci salveremo. Futuro? Ho un sogno»

Patrick Dorgu, giocatore del Lecce, ha parlato ad alcuni media scandinavi del suo presente e futuro. Ecco le sue dichiarazioni

Patrick Dorgu è tra le sorprese di questa Serie A. Il terzino del Lecce, impiegato come esterno alto nell’ultimo turno di campionato da Gotti contro la Roma, sta trovando spazio in Serie A. Ne ha parlato ad alcuni media scandinavi.

PRESENTE – «È la mia prima stagione tra i professionisti, quindi è da considerarsi di puro apprendimento per il futuro della mia carriera. Non mi aspettavo di giocare così tanto. Non penso proprio che retrocederemo. Siamo in una buona posizione, a quattro punti dalla retrocessione, poi nel calcio può succedere di tutto… Alla mia età non sarebbe un disastro giocare Serie B, però chiaramente spero di restare ai massimi livelli».

FUTURO – «Non dedico molto tempo ai rumors di mercato. Ci sono sempre voci e ci sono state anche delle richieste al mio agente, ma in questo momento sono sotto contratto con il Lecce, poi si vedrà cosa succede. Sono un tifoso del Chelsea da molti anni, quindi ovviamente è un sogno. Questo non vuol dire che non posso trasferirmi in altre squadre della Premier League».