Lecce Empoli, D'Aversa: «Ecco perché giochiamo con due punte»

Il tecnico dell’Empoli ha raccontato questa sfida contro il Lecce che lo vedrà dunque sfidare il suo passato

Roberto D’Aversa, allenatore dell’Empoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sfida contro il Lecce in trasferta.

DUE PUNTE – «Colombo ha fatto anche il trequarti a Cagliari, lo ha ricoperto anche in passato questo ruolo. Giocheremo a piede invertito per l’assist o per la conclusione. Si può vedere come un 3-5-2 ma dipenderà tutto dal fatto se avremo la palla noi o gli avversari»

RIPARTENZE – «I ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro nonostante le difficoltà degli infortuni. Io gli chiedo sempre determinazione, abbiamo spesso creato occasioni da gol ma non abbiamo segnato e questo incide sui risultati finali. Mi auguro che stasera si possa essere più determinati in entrambe le fasi»

CLASSIFICA POSITIVA – «Non ci dobbiamo mai sentite appagati. C’è sempre qualcosa da migliorare, i ragazzi stanno facendo bene dal primo giorno e vorremmo continuare ad occupare questa posizione in classifica. Sarà una partita importante, non decisiva ma importante anche perché poi ci sarà la sosta»

PASSATO – «Io ragiono sulla partita di stasera. Ho detto ai ragazzi che questo stadio spinge molto, lo scorso anno abbiamo ribaltato tre partite. Dobbiamo restare concentrati per tutta la gara»