Lecce-Empoli: la salvezza dei salentini si deve a una cosa

Tutti i numeri e le statistiche sulla sfida salvezza tra Lecce ed Empoli, terminata 1-0 per i salentini. I dettagli

La rete di Sansone al novantesimo minuto determina un successo pesantissimo nella lotta salvezza e conferma una costante per i salentini. Nessuna squadra in Serie A ha raccolto così tanti punti in zona Cesarini nel proprio stadio. La somma è composta così.

A favore vi sono stati i 3 guadagnati alla prima giornata nel ribaltone sulla Lazio (da 0-1 a 2-1); 1 dal pareggio al centesimo minuto con il Bologna grazie a un rigore di Piccoli; 2 in Lecce-Frosinone con la rete di Ramadani che ha spezzato l’equilibrio sull’1-1; altri 3 nell’ennesima rimonta con la Fiorentina, passando dall’1-2 al 3-2. Infine, i 2 di oggi: il totale è di 11. Senza questo contributo il Lecce avrebbe già ben più di un piede in Serie B.