Stasera Lecce Fiorentina: com'è andata la gara dell'andata

Stasera Lecce-Fiorentina apre la quarta giornata del girone di ritorno alle 20.45: come è andata la gara d’andata

Stasera Lecce-Fiorentina apre la quarta giornata del girone di ritorno alle 20.45. Di tempo ne è passato tanto dalla gara dell’andata, visto che si è giocata alla seconda. Le due squadre arrivarono al Franchi forti di quanto avevano combinato nel turno inaugurale. I viola erano stati trionfanti a Marassi, travolgendo il Genoa con 4 reti e altrettanti marcatori: Biraghi, Bonaventura, Gonzalez e Mandragora. Quanto ai salentini, non era stata meno eclatante la loro impresa per come avevano rovesciato il risultato con la Lazio, trasformando una sconfitta in una vittoria con un clamoroso uno-due finale firmato da Almqvist e Di Francesco.

Sono tutti nomi, a ben guardare, che su quel livello – per cause molto diverse – non ci sono più. Anche se alcuni di loro hanno fatto una prima parte di stagione decisamente positiva (Bonaventura su tutti) e su Gonzalez e Almqvist hanno pesato molto gli infortuni che hanno interrotto una continuità di ottime prestazioni.

Oggi toscani e salentini arrivano alla sfida in una situazione particolare. La Fiorentina è in zona Champions, ma è scottata dalla sconfitta casalinga con l’Inter, evitabile se Nico non avesse gettato tra le braccia di Sommer il rigore del pari. In più, la mortificante sconfitta con il Napoli in Arabia ha incrinato qualche certezza. Il Lecce, dal suo canto, soffre di quella che il tecnico D’Aversa ha denunciato come la differenza tra i complimenti ricevuti e i punti effettivamente concretizzati: il saldo è negativo e urge una correzione perché ormai il margine di sicurezza dalla zona pericolo si è assottigliato a soli 3 punti. L’ultima sconfitta a Genova, arrivata da una situazione di vantaggio tenuta fino a 20 minuti dalla fine, ha certamente aumentato le preoccupazioni.

Com’è andata la gara di un girone fa? A Firenze si è assistito a una sfida che sul piano del risultato ha visto la divisione dell’intera posta e una netta differenza nei due tempi. All’intervallo i padroni di casa erano avanti di 2 reti, firmate da Gonzalez e Duncan; nella ripresa Rafia e Krstovic hanno ristabilito l’equilibrio.

La dinamica della partita è stata coerente con l’evolversi del punteggio? La Fiorentina ha concluso di più in ogni frazione di gioco, ma non in misura realmente significativa: 4-2, 5-4.

Quanto alle prestazioni individuali, eleggiamone due come le più significative. Dal lato viola, quella di Martinez Quarta, attento e ordinato fino a quando non si è fatto sfuggire l’autore del punto del pareggio. Nel Lecce Gallo ha sofferto particolarmente la verve di Gonzalez, in rete dopo appena 3 minuti e vivace com’è sua abitudine.