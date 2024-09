Lecce, Gallo: «Sarà la mia ULTIMA stagione in giallorosso»

Antonino Gallo, terzino del Lecce, ha parlato in conferenza stampa della sua scelta di restare in Puglia

Antonino Gallo, terzino del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa del suo presente e inevitabilmente futuro in giallorosso.

AVVIO – «Il calendario di certo non ci è venuto incontro ed eravamo ben consapevoli circa le difficoltà da incontrare nelle prime due uscite con Inter e Atalanta. Col Cagliari era però fondamentale rifarsi ed abbiamo così ottenuto tre punti importantissimi, serviti anche a darci fiducia. Ora dobbiamo continuare così con il Torino, match che stiamo preparando benissimo e con attenzione»

MERCATO – «Ho letto tanto in termini di notizie di una mia cessione, alla fine non c’è stato nulla di concreto anche se effettivamente l’occasione per andare via c’è stata. Avevo l’opportunità di partire ma non l’ho fatto, volevo restare a Lecce. Voglio fare benissimo e godermi al massimo questa stagione perchè per me sarà l’ultima in maglia giallorossa»

CRESCITA – «Sicuramente la gara con l’Atalanta dello scorso dicembre mi è servita per trovare tante certezze grazie alle quali il mio rendimento effettivamente è cambiato tanto. Vengo da un percorso molto lungo. Da quando sono arrivato a Lecce sono diventato uomo, prima ero solo un ragazzino e adesso sono padre. La Nazionale? Ovviamente ci spero tanto, è un sogno per me e di conseguenza mi auguro che prima o poi arriverà la chiamata da parte del ct Spalletti».

NUOVI ARRIVATI – «Rispetto allo scorso anno la squadra è cambiata tanto, sono cambiati 5/6 elementi dell’undici base, ci sono diversi ragazzi importanti. Ci vuole tempo per trovare nuovi equilibri, ma sono certo che potremo toglierci le nostre soddisfazioni e raggiungere il nostro obiettivo attraverso l’unità del gruppo»