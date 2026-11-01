Lecce Genoa, Di Francesco esplode contro gli arbitri: «Non si capisce più niente». Poi l’attacco alla gestione dei falli

Lecce Genoa, Eusebio Di Francesco analizza la sconfitta per 2-1 al Via del Mare e protesta duramente contro la direzione arbitrale

Il Lecce incassa un’altra sconfitta in Serie A 2026/2027, cedendo per 2-1 contro il Genoa al Via del Mare. Un risultato che lascia grande amarezza nell’ambiente salentino, soprattutto per alcune decisioni arbitrali contestate nel corso dell’incontro.

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Nel post partita, Eusebio Di Francesco è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, analizzando la prestazione della propria squadra e soffermandosi sulle difficoltà incontrate nella prima mezz’ora, quando il Genoa ha costruito il doppio vantaggio.

L’allenatore giallorosso ha riconosciuto i meriti degli avversari, ma ha anche sottolineato la reazione dei suoi giocatori e il peso del gol annullato a Nikola Stulic nel recupero del primo tempo.

Particolarmente dure le dichiarazioni sulla gestione arbitrale, con Di Francesco che ha chiesto maggiore equilibrio nella valutazione dei falli. Non sono mancate, inoltre, alcune considerazioni sugli errori commessi dalla difesa, soprattutto in occasione della seconda rete rossoblù.

Di seguito le sue dichiarazioni integrali.

SULLA SCONFITTA CONTRO IL GENOA, LA PRESTAZIONE DEL LECCE E LE DECISIONI ARBITRALI – «Le statistiche erano positive per loro nei primi 30 minuti, noi la abbiamo accentuata un po’. Qualcuno era condizionato dalla partita precedente, abbiamo reagito e siamo stati un pizzico sfortunati. Faccio fatica un po’ a capire l’arbitraggio, ci sono i falli e i non falli, faccio veramente fatica… Non c’è quel minimo di sensibilità di capire la partita, li guardi in faccia e vanno avanti senza interpretare al meglio la dinamica della gara. Davanti invece dobbiamo migliorare nella gestione della palla, sul gol annullato Stulic è stato sfortunato. Peccato, avrebbe portato la gara in una direzione diversa».

SULLE POLEMICHE ARBITRALI, LA GESTIONE DEI FALLI E IL METRO DI GIUDIZIO – «Non si capisce più niente. Sembra che un allenatore oggi, e lo dico in modo polemico, debba andare dai suoi difensori a dire: ‘Andiamo addosso agli avversari, li spingiamo, li buttiamo giù… Tanto non fischia’. Ci sono stati 2-3 falli incredibili sotto di me, uno su Fatah che era a ridosso dell’area… È la gestione della gara che mi lascia perplesso. Non si capisce più quando è rigore, può essere anche giusto il metro, ma si sta un po’ esagerando. Credo ci voglia equilibrio, porta a innervosire, a creare una partita tesa, va bene far giocare le squadre, ma non è questo. Bisogna punire i furbetti non chi fa fallo a furbo».

SUGLI ERRORI DIFENSIVI, TIAGO GABRIEL E I DUE GOL SUBITI – «Sul gol può succedere, c’è stato uno stop sbagliato di Tiago Gabriel, dobbiamo essere più bravi a controllare e giocare per ripartire. Il secondo mi ha fatto arrabbiare di più, stiamo peccando sulle preventive».