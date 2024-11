Lecce, Giampaolo: «Sofferto troppo, ma lo spirito è quello giusto. Dorgu ha tante qualità»

Le parole di Marco Giampaolo, allenatore del Lecce, nel post partita della sfida di Serie A contro il Venezia. Tutti i dettagli

Marco Giampaolo ha parlato a Dazn nel post partita di Venezia-Lecce.

PARTITA – «La partita è stata difficile, ci voleva spirito. Il Venezia sa cosa vuole quando ha la palla, sa dove posizionare i calciatori per metterti in difficoltà. Poi ci siamo riassettati grazie allo spirito con il quale sono rientrati i ragazzi. Sono stati bravi loro».

OTTIMISMO – «5-6 nazionali li ho ritrovati negli ultimi giorni ed ho avuto modo di conoscerli. Mi è piaciuto lo spirito, c’è da migliorare nel palleggio, nel non essere frenetici in possesso palla. Vedendo le caratteristiche dei calciatori: si può avere spirito, ma poca qualità o il contrario, bisogna capire fin dove ci possiamo spingere per fare di più la partita».

DORGU – «E’ un giocatore che ha qualità tecniche, fisiche, spirito. Mi è piaciuto, c’è stato dentro la partita».

REBIC – «È entrato molto bene e con lo spirito giusto. Si è allenato bene in questi giorni. Ma anche Jean ha caratteristiche che mi piacciono così come Helgason. Ha fatto bene anche Kaba. Sono ragazzi che hanno giocato meno e hanno lo spirito giusto quando subentrano. È una presenza in più, li ho messi perché li ho visti bene in settimana e hanno fatto bene».