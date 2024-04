Lecce, Gotti: «Il vento ci ha sfavoriti, ma per la salvezza...»

Le parole di Luca Gotti, allenatore del Lecce, nel post partita contro l’Empoli. Tutti i dettagli in merito

Luca Gotti ha parlato a Dazn nel post partita di Lecce-Empoli, terminata 1-0.

PARTITA – «Queste partite devi cercare di vincerle, ma devi evitare da perderle. Mi ha fatto arrabbiare la leggerezza difensiva in occasione del gol annullato a Cerri, poi la squadra è stata molto brava. Il vento nel primo tempo ha aiutato l’Empoli, ma abbiamo concesso pochissimo. La partecipazione dei tifosi è stata molto bella. Almqvist poco vivo? Lo abbiamo sacrificato per tenere molto equilibrio in campo. Il Lecce oggi è stato solido e maturo, alternando momenti di gestione a un gioco più verticale. A 32 punti ancora non siamo salvi e dobbiamo stare sul pezzo fino alla fine. Il gol nato da Venuti e Pierotti, entrati un minuto prima? Sono le cose magiche che capitano. Poi devo fare i complimenti a Oudin, mi è piaciuto molto».