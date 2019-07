Lecce, il presidente: «Operazione Lapadula straordinaria. Yilmaz…»

Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato oggi dell’operazione Lapadula e del sogno Yilmaz. Le sue parole

Il presidente del Lecce Sticchi Damiani ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Le sue parole su Lapadula e Yilmaz.

LAPADULA – «Per noi l’operazione Lapadula è una cosa straordinaria, due ani fa eravamo in C su alcuni campi di periferia. Aver portato a Lecce uno come Lapadula fotografa il processo che si è compiuto».

YILMAZ – «Yilmaz? Vediamo se si concretizzerà. Può essere un profilo di grande importanza, ma non è l’unico in ballo. Se l’operazione si farà alle nostre condizioni, bene, altrimenti stiamo valutando altri profili».