Lecce, Sticchi Damiani: «RIPARTIREMO da Gotti, sul CALCIOMERCATO dico questo…»

Le parole di Saverio Sticchi-Damiani, presidente del Lecce, sulla prossima stagione dei giallorossi. Tutti i dettagli

Saverio Sticchi-Damiani, presidente del Lecce, ha parlato a Tgr Puglia del futuro del club giallorosso.

PAROLE – «Si ripartirà da Gotti perché ha fatto un ottimo lavoro. Dal suo arrivo la squadra, che era in grande difficoltà, ha espresso un bel gioco e ha ottenuto una media punti importante, sino al raggiungimento della salvezza con tre partite d’anticipo. È una salvezza meritata sul campo. Manca un ultimo confronto con l’area tecnica per vedere se la visione sul piano sportivo è condivisa: se così fosse si ripartirà insieme con entusiasmo. In merito agli aspetti contrattuali è già tutto definito».