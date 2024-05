Lecce, Trinchera: «Siamo in sintonia con Gotti, ci incontreremo per dettare le linee guide per la prossima stagione»

Stefano Trinchera, ds del Lecce, ha parlato del possibile rinnovo di Luca Gotti sulla panchina dei pugliesi

Il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera è inervenuto ai microfoni di DAZN prima del match contro il Napoli per commentare le voci sul futuro di Luca Gotti.

GOTTI – «Siamo in sintonia con il mister, ha fatto un ottimo lavoro e si è ripetuto come hanno fatto in passato anche altri allenatori. Ha valorizzato il nostro potenziale e di questo siamo contenti, ma a mente lucida dovremmo incontrarci e dettare le linee guida per la prossima stagione»