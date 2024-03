Lecce Verona: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Via del Mare andrà in scena la sfida di Serie A tra Lecce e Verona: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Allo Stadio Via del Mare andrà in scena la sfida di Serie A tra Lecce e Verona. In palio punti salvezza importanti con le due squadre che arrivano alla gara con momenti diversi. I salentini dal pareggio col Frosinone dopo la debacle con l’Inter. Gli scaligeri dopo la vittoria contro il Sassuolo in un altro scontro diretto. Baroni ritrova il suo passato in un match da tre punti pesanti. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda. All. D’Aversa

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Cabal; Serdar, Duda; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin. All. Baroni

Lecce-Verona: orario e dove vederla

Lecce-Verona gara delle ore 12:30 della domenica, che continuerà la ventottesima giornata della Serie A, la nona del girone di ritorno. Verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN sul canale 214 del satellite che su Sky sui canali Sky Sport Calcio (201) e Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale, mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. La partita sarà visibile anche su Now TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky.