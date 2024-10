Lecce-Verona: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Al Via del Mare il match valido per la 10ª giornata di Serie A tra Lecce-Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Lecce-Verona, valevole per la 10ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.

PRIMO TEMPO

0-0 il primo tempo del Via del Mare: padroni di casa decisamente più pericolosi. Prima occasione al quarto d’ora con il colpo di testa di Gaspar su angolo che finisce sul palo. Va meglio a Dorgu che trova la porta per ben due volte, me in entrambi i casi il gol viene annullato: prima per fallo su Tchatchoua e poi per una pozione di netto fuorigioco. Nel finale protagonista ancora il danese, questa volta in positivo: Tchatchoua lo ferma al limite dell’area con un fallo da ultimo uomo e il Verona rimane in 10.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Dorgu,Rafia, Banda; Krstovic. A disp. Früchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Rebić, Morente, Oudin, Sansone, Jean, McJannet, Pierotti, Pierret, Kaba. All. Gotti.

VERONA (4-4-2): Perilli; Tchatchoua, Ghilardi, Coppola, Daniliuc; Belahyane, Duda, Suslov, Lazovic; Tengstedt, Serdar. A disp. Montipò, Magro, Faraoni, Lambourde, Sarr, Bradarić, Livramento, Sishuba, Harroui, Kastanos, Silva, Magnani, Alidou, Mosquera, Cissè. All. Zanetti.