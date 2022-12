Lega Pro, Marcel Vulpis nuovo presidente dopo le dimissioni di Ghirelli

Dopo le dimissioni di Ghirelli, Marcel Vulpis ha assunto la carica di presidente della Lega Pro come prevede lo statuto

Dopo le dimissioni di Francesco Ghirelli, la Lega Pro ha deciso di promuovere il vice presidente vicario, Marcel Vulpis, alla carica di presidente. Di seguito il comunicato della Lega.

La #LegaPro informa che Francesco Ghirelli ha rassegnato le dimissioni da Presidente della Lega Italiana Calcio Professionisti. Il Vice Presidente Vicario Marcel Vulpis ha assunto le funzioni del presidente previste da statuto.



«La Lega Pro informa che in data odierna il presidente Francesco Ghirelli ha rassegnato le dimissioni da presidente della Lega Italiana Calcio Professionisti. Il vice presidente vicario Marcel Vulpis, pertanto, ai sensi dell’art.21 comma 3 del vigente Statuto, ha assunto le funzioni di spettanza del presidente statutariamente previste.

Ai sensi dell’art. 19 comma 10 del vigente statuto si determina la contestuale decadenza dalle rispettive cariche dei due vice presidenti, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo. Entro 60 giorni verrà convocata l’Assemblea per l’elezione del nuovo presidente, dei due vice presidenti e del consiglio direttivo che resteranno in carica fino al termine del quadriennio olimpico.

Il vice presidente vicario Marcel Vulpis ringrazia il presidente Francesco Ghirelli per l’eccellente lavoro svolto nella Lega Pro sia da presidente che da dirigente: “Ghirelli con la sua professionalità e la sua bravura ha contribuito in modo decisivo alla crescita della Lega. Gli auguriamo il meglio per quelli che saranno i suoi futuri incarichi”».