Puczka-Juve, parla l’agente: «TANTI club erano interessati a lui, ma la scelta è dipesa da QUESTO»

Le parole di Georg Lederer, agente di David Puczka, sul nuovo acquisto della Juventus Next Gen. I dettagli

Georg Lederer, agente di David Puczka, ha parlato in esclusiva a JuventusNews24 del trasferimento del difensore alla Juventus.

C’erano altri club interessati a lui?

«Sì certamente, c’erano molti club interessati a lui. Sia austriaci ma anche italiani. Ha giocato titolare nella partita Italia Austria Under 19 a febbraio, lì David ha disputato davvero una bella partita, soprattutto nel primo tempo e ha guadagnato tanto interesse dopo quel match».

Per quale motivo la scelta è ricaduta sulla Juventus?

«Per la possibilità di giocare in Serie C in uno dei migliori club del mondo. Lui può migliorare molto lì. I colloqui con Claudio Chiellini hanno lasciato una bella impressione, sia a noi dell’agenzia ma anche a David, che ha preso questa decisione. Inizierà con la Next Gen, ha 3 anni di contratto, vedremo poi quello che succederà».

L’INTERVISTA COMPLETA DI JUVENTUS NEWS 24 ALL’AGENTE DI PUCZKA