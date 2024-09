Legowski vicino all’addio alla Salernitana: riparte dalla Svizzera, smantellato il mercato di De Sanctis

Mateusz Legowski vicino all’addio alla Salernitana: la società sta trattando con gli svizzeri dell’Yverdon per la cessione

Mateusz Legowski potrebbe lasciare la Salernitana nelle prossime ore. Il centrocampista polacco, arrivato la scorsa estate, sarebbe infatti vicino al trasferimento all’Yverdon, squadra che milita nel campionato svizzero.

Come riportato da Tuttosalernitana, manca solo da trovare l’intesa sulla formula tra gli elvetici e i campani, con il possibile trasferimento in via definitiva. Con il suo addio lasciano Salerno tutti quei calciatori che la scorsa estate vennero comprati da Morgan De Sanctis: gli altri sono Ikwuemesi, Costil, Stewart, Martegani e Tchaouna.