Leo Cittadini convince l’Inter: agenti in Italia. Affare con Gabigol?

L’Inter potrebbe pescare nuovamente dal Brasile. I nerazzurri pensano a Leo Cittadini: nell’affare anche Gabigol

Nuovi affari tra Inter e Santos? I due club hanno concluso il trasferimento di Gabigol in nerazzurro (il brasiliano, dopo il prestito al Benfica, è tornato nuovamente nel suo vecchio club) e potrebbero parlare anche di un altro gioiellino del club sudamericano, ovvero Leo Cittadini. Il centrocampista brasiliano, classe 1994, potrebbe tentare l’avventura in Europa. Secondo Globoesporte, tra oggi e domani i rappresentanti del giocatore voleranno in Italia per ascoltare la proposta del club nerazzurro. L’Inter però non è l’unico club sulle tracce di Cittadini.

Sul giocatore del Santos ci sono anche Sampdoria, Pumas, Queretaro e Puebla. Il ragazzo vorrebbe tentare l’avventura in Europa e potrebbe essere un buon colpo: tra due mesi infatti scadrà il contratto con il Santos e il calciatore è già libero di firmare un pre-accordo con un altro club. Secondo i media brasiliani, nonostante la possibilità di ingaggiare Leo Cittadini come free agent, nell’affare con l’Inter potrebbe essere coinvolto anche Gabriel Barbosa, attaccante di proprietà dei nerazzurri che da gennaio è in prestito al Santos. I brasiliani potrebbero ottenere uno sconto sul riscatto di Gabigol indirizzando il classe ’94 Cittadini verso i nerazzurri.