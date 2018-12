Leonardo conferma: «Pensiamo a Fabregas. Su Ibrahimovic…»

Dagli obiettivi al mercato, ecco le parole di Leonardo nel post-partita di Torino-Milan

Milan-Torino è terminata 0-0, solo un punto per i rossoneri di Gennaro Gattuso. Ecco le parole del dt Leonardo ai microfoni di Sky: «Oggi siamo al quarto posto. Abbiamo sempre pensato dall’inizio. Se abbiamo tutti i giocatori possiamo competere tranquillamente per il quarto posto. Purtroppo il FPF, che è difficile da capire, ci impone di attendere prima di capire come agire sul mercato. I paletti dobbiamo rispettarli. Ci servono due innesti: a centrocampo e in attacco». Niente da fare per Ibrahimovic: «Ibra non arriverà. Lui aveva dato la sua parola ai Galaxy. Loro hanno soddisfatto le sue richieste e lui non arriverà. Sarebbe stato bellissimo, avrebbe dato un peso importante ma purtroppo non sarà possibile».

Una battuta su Paquetà: «Come Kakà? Sono momenti storici per il Milan completamente diversi. Paquetà è giocatore giovane, di qualità e può giocare in tutti i ruoli. Se recuperiamo tutti i giocatori abbiamo tante soluzioni. Bisogna inserire un centrocampista, che può completare le alternative. Bisogna aggiungere un po’ di esperienza». Infine su Fabregas: «Abbiamo valutato la possibilità, ma non a fondo. Stiamo aspettando indicazioni precise dalla società», riportano i colleghi di Milan News 24.